Как проходит вакцинация в Центральной Азии и на Южном Кавказе 

Издание Eurasianet собрало данные о ходе, успехах и просчетах в процессе вакцинации на Южном Кавказе и в Центральной Азии.

Азербайджан

Одобренные вакцины: Sinovac, ”Спутник V”, AstraZeneca и Pfizer

Кто может сделать прививку: все взрослые граждане.

Азербайджан первоначально заключил контракт с пекинской компанией Sinovac на 4 млн доз. Также было обещано 506400 доз вакцины AstraZeneca от Covax. Первая партия в 84 тыс. доз была доставлена 4 апреля, сообщает Минздрав. Вакцинация началась 3 мая. Китай предоставил 150 тыс. доз вакцины, заявил 27 апреля МИД Азербайджана в пресс-релизе, подчеркнув, что вакцина бесплатная, но не сообщив, кто изготовитель. Первые 40 тыс. доз ”Спутник V” прибыли из России 2 мая, вторые 40 тыс. доз - 10 июня. Баку запросил 300 тыс. доз. 18 мая вакцина стала доступна для всех желающих старше 18 лет. По сообщениям государственных СМИ, спрос на вакцину высокий. 7 июня две больницы в Баку начали предлагать вакцину Pfizer. Доступно 218 тыс. доз.

Паспорт вакцинации: 10 июня в Азербайджане будет требоваться паспорт вакцинации для входа в спортивные залы, бассейны, места отдыха, а также в мечети, которые открылись в тот же день.

Армения

Одобренные вакцины: ”Спутник V”, AstraZeneca, Pfizer-BioNTech и Sinovac

Кто может сделать прививку: Армения пошла на беспрецедентный шаг, предложив вакцину всем, в том числе иностранцам, без регистрации. Но количество желающих по-прежнему невелико. 1 июля право на вакцинацию получили все взрослые граждане страны.

”Эхо Кавказа” сообщило 1 июля, что Армения начала производство ”Спутника V” по лицензии России. Первые партии должны пройти испытания, прежде чем поступить в оборот. 14 тыс. доз ”Спутника V” прибыли из России 11 мая. Еще 60 тыс. доз российской вакцины были доставлены 19 июня. 17 мая по международной программе Covax поступило 50 тыс. доз препарата AstraZeneca. В ереванских клиниках 24 мая начали предлагать вакцину Sinovac. По сообщениям государственных СМИ, 30 апреля из Китая было отправлено 100 тыс. доз.

Какова ситуация на сегодняшний день: число инфицированных снова растет, а количество вакцинаций упало с примерно 2 тыс. в день до полутора тысяч за последние недели, заявила 22 июня заместитель директора Национального центра по контролю и профилактике заболеваний Гаяне Саакян. С 1 июля маски для вакцинированных стали необязательными в помещениях. В прошлом месяце их можно было не носить только на открытом воздухе. Компании, близкие к высокопоставленным чиновникам Министерства здравоохранения, получили выгодные контракты во время борьбы с коронавирусом, сообщает Civilnet в подробном расследовании от 16 июня.

Грузия

Одобренные вакцины: AstraZeneca, Pfizer-BioNTech, Sinopharm, Sinovac

Грузия начала вакцинацию с 43200 доз AstraZeneca, полученных через Covax. 6 мая было доставлено еще 43 тыс. доз препарата AstraZeneca. 11 мая люди старше 45 лет получили право на прививку препаратом AstraZeneca. Вакцину Sinopharm начали применять в стране 4 мая. Глава Национального центра по контролю за заболеваниями Амиран Гамкрелидзе публично сделал прививку в тот же день, сообщает Интерпресс. В начале апреля в страну поступило 100 тыс. доз вакцины Sinopharm. ”Уровень безопасности и эффективности данной вакцины очень высок”, - сказал посол Китая Ли Ян на пресс-конференции 5 апреля. Кроме того, 30 апреля было доставлено 100 тыс. доз вакцины Sinovac. Ли сказал, что это подарок для Грузии. 24 мая в стране также начали распространять прививки Sinovac людям старше 18 лет.

Литва обещает отправить Грузии 15 тыс. доз вакцины, одобренной в ЕС, сообщили 14 мая местные СМИ. 29 250 доз вакцины Pfizer, также через Covax, были доставлены 25 марта. Civil.ge сообщило 4 июня, что администрация Байдена планирует включить Грузию в свою программу передачи вакцин за границу. Число новых случаев заболеваний снова растет. Более 400 туристов заболели за последний месяц, заявил 29 июня глава Национального центра по контролю за заболеваниями Амиран Гамкрелидзе. Некоторые из них уже были носителями вируса, когда прибыли в Грузию. Многие заболели после въезда в страну. Скептицизм в отношении вакцинации широко распространен.

Казахстан

Одобренные вакцины: ”Спутник-V”, QazVac, Sinovac, Sinopharm, Hayat-Vax (Sinopharm, произведенный в ОАЭ)

1 июля введены новые ограничения на доступ к большинству рабочих мест для людей, которые не были вакцинированы. Противоречия в отношении вакцин: Казахстан представил вакцину QazVac собственного производства в апреле и заявил, что ее эффективность составляет 96% за несколько месяцев до завершения третьего этапа клинических испытаний. Заявление вызвало споры, поскольку местные ученые хотят увидеть клинические данные. Министр образования и науки Асхат Аймагамбетов выступил в защиту препарата 11 июня, заявив, что два международных медицинских журнала, которые он отказался назвать, проводят обзор первой и второй фаз клинических испытаний, сообщает Vlast.kz. Третья фаза будет завершена в июле.

Казахстан также производит российский ”Спутник V”. Биофармацевтический завод, строящийся в Жамбыле, должен был начать работу в июне, сообщил Интерфакс 25 мая. Предположительно, завод будет производить 30-60 млн доз отечественной вакцины QazVac в год. Первые 500 тыс. доз вакцины Sinovac CoronaVac были доставлены в Казахстан 1 июня. Начались клинические испытания другой отечественной вакцины - QazCoVac-P. Постепенно, вакцинам (по крайней мере, ”Спутником-V”) начинают доверять. При нынешних темпах, как сообщает Vlast.kz, цели правительства будут выполнены к июлю 2022 года, а не в сентябре 2021 года, как было обещано ранее. 21 июня Минздрав подтвердил наличие опасного варианта ”Дельта”, также известного как индийский штамм. Казахстан больше не будет закупать вакцину AstraZeneca, ссылаясь на негативные отзывы.

Киргизия

Одобренные вакцины: ”Спутник V”, Sinopharm

В июне в стране снова резко возросло количество заболевших и в больницах не хватает мест. Ожидается, что этим летом в Киргизии будет зафиксирован самый высокий в мире уровень смертности от COVID-19, пишет The Lancet. 29 июня министр здравоохранения Киргизии приказал вакцинировать всех медицинских работников, сообщает Kloop.kg. Еще 80 тыс. доз ”Спутник V”, закупленных Министерством здравоохранения, прибыли 17 июня после того, как две недели до этого в стране закончилась вакцина.

Киргизия приняла решение закупить 1,1 млн доз китайской вакцины Sinopharm, сообщил Kloop.kg 30 июня. Они будут доставлены вместе со 150 тыс. доз, которые Китай обещал предоставить с 12 мая. В апреле и мае страна получила 40 тыс. доз ”Спутник V”, которые были распространены среди людей старше 65 лет. Владимир Путин заявил 21 мая, что Киргизия и Армения, скорее всего, смогут производить вакцину ”Спутник V” у себя дома. Он добавил, что Россия - единственная страна, которая готова поделиться своей технологией. Президент Киргизии Садыр Жапаров сказал, что готов к сотрудничеству. С тех пор никаких публичных заявлений на эту тему озвучено не было.

В Киргизии сняты возрастные ограничения для желающих привиться ”Спутник V”, сообщило 24.kg 25 июня, хотя вакцину не всегда просто получить. Киргизия одобрила вакцину ”Спутник Лайт”, которая представляет собой однократную дозу ”Спутник V”. Отгрузка 420 тыс. доз вакцины AstraZeneca задерживается. Министр здравоохранения заявил, что страна проведет третий этап клинических испытаний своего препарата Turcovac у себя, а также в Азербайджане и Венгрии.

Министр здравоохранения Киргизии Алымкадыр Бейшеналиев оказался в центре разногласий. В апреле он и президент встревожили врачей, порекомендовав пациентам с коронавирусом употреблять отвар, приготовленный из ядовитого корня аконита (или волчьей отравы). После этого несколько человек были госпитализированы с отравлением. 31 мая Бейшеналиев сообщил парламентскому комитету, что клинические испытания, проведенные с участием 400 человек в Киргизии, показали, что аконит улучшает иммунитет и выводит мокроту из легких, сообщает Kloop.kg. Он также сказал, что аконит помогает при опухоли в желудке. Несколько недель спустя, 25 июня, Бейшеналиев подтвердил, что заразился коронавирусом, но выпив свою ядовитую настойку, чувствует себя хорошо. Неоднократно в разных интервью он говорил, что привился вакциной Sinopharm, предположив, что она не способствует выработке антител. 22 июня Бейшеналиев заявил, что Казахстан готов отправить 50 тыс. доз своего препарата QazVac (изначально он сказал, что ”запросил 500 тыс. доз). Однако заместитель премьер-министра Казахстана опроверг его слова, сообщив 24 июня, что у Казахстана не будет доз доступных на экспорт в течение нескольких месяцев.

Как дела в целом: Не очень хорошо. 24 июня правительство заявило, что планирует построить два завода по производству жидкого кислорода. Министр экономики Акылбек Жапаров предложил удерживать зарплату непривитым госслужащим. Правительственный веб-сайт начал выдавать сертификаты о вакцинации, но для них требуется электронная подпись в облаке, которую можно настроить только в госучреждениях.

Таджикистан

Одобренные вакцины: AstraZeneca и Sinovac

После нескольких месяцев настойчивых заявлений о том, что правительство победило в борьбе с COVID-19, 21 июня власти, наконец, осознали реальность, подтвердив, что вирус снова бушует по стране. Министерство здравоохранения ранее отказывалось признавать случаи заболевания, называя их ”туберкулезом” или ”сезонной пневмонией”. В конце мая врача даже уволили за сообщение о заболевании. 25 июня Таджикистан снизил возрастной ценз для вакцинации до 18 лет. Правительство не публикует регулярно данные о количестве вакцинированных.

Вакцинация началась 22 марта со 192 тыс. доз вакцины AstraZeneca, произведенной в Индии и полученной в рамках программы Covax. Государственное информационное агентство ”Ховар” 20 июня сообщило, что Китай доставил 300 тыс. доз своей вакцины Sinovac в качестве гуманитарной помощи. Дозы предназначены для людей старше 60 лет. Азиатский банк развития предоставит Таджикистану $25 млн на закупку 3 млн доз и сопутствующих материалов, сообщил банк 16 июня. Премьер-министр Кохир Расулзода во время встречи со своим российским коллегой в Казани 29 апреля попросил помощи в приобретении российской вакцины, заявив, что таджики доверяют ей больше, чем тому, что доступно сейчас. Россия не знает, когда сможет доставить препарат, сообщили 19 мая российские государственные СМИ.

Туркменистан

Правительство настаивает на том, что в стране еще не было зарегистрировано ни одного случая коронавируса. Но ходят слухи о резком росте числа случаев того, что власти именуют ”пневмонией”. Больницы переполнены, а ограничения ужесточаются. Президент поручил Министерству здравоохранения закупить 1,5 млн доз вакцины Sinopharm, сообщили государственные СМИ 28 июня. Туркменистан получил ”большую” партию вакцины Sinovac. Неясно, сколько доз было включено в поставку, как они будут использоваться и одобрило ли государство это лекарство. Российский препарат ”Спутник V” доступен для покупки. Полный курс лечения стоит примерно $285 по официальному обменному курсу. Россия помогает с поставками вакцины, но спрос значительно превышает предложение.

Узбекистан

Одобренные вакцины: AstraZeneca, Anhui Zhifei Longcom (Китай) и ”Спутник V”

За последние две недели число инфекций увеличилось более чем вдвое, сообщила Gazeta.uz 21 июня. 23 июня власти заявили, что в стране зафиксирован штамм ”Дельта”.

Помощь из Китая: Узбекистан - единственная страна в регионе, которая активно сотрудничает с Китаем и провела третью фазу испытаний вакцины Anhui Zhifei Longcom минувшей зимой. По состоянию на 30 июня прибыло 6,5 млн доз. Доверие в отношении вакцинации среди населения низкое. Опрос, проведенный в конце марта в Telegram, показал, что 44% респондентов против вакцинации. 34% заявили, что согласны вакцинироваться ”Спутником V”, и только 8% доверяют китайскому препарату Anhui Zhifei Longcom.14 мая правительственный чиновник заявил, что страна хочет закупить партию Sinovac. Еще 140 тыс. доз ”Спутник V” были доставлены в июне. Власти ожидают вторую поставку 660 тыс. доз AstraZeneca в августе.

Кто имеет право на вакцинацию: лица старше 50 лет и профессора университетов получили право на участие в программе 22 июня. Ранее помимо граждан старше 65 лет могли привиться писатели, журналисты и студенты, обучающиеся за границей. Правительство надеялось вакцинировать до конца июня 4 млн человек. Пункты вакцинации открылись в супермаркетах 27 июня. Правительство ввело новые ограничения на въезд в столицу с 28 июня по 12 июля. За несколько часов до вступления в силу, в городе образовались многокилометровые пробки. Предприятия вынуждены вакцинировать своих сотрудников китайско-узбекской вакциной. Несмотря на заверения правительства в том, что прививка является добровольной, в некоторых случаях она оказывается обязательной.