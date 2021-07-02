В России установили величину прожиточного минимума на 2022 год

C 1 января 2022 года прожиточный минимум в России на душу населения составит 11 950 рублей. Соответствующее постановление подписал премьер-министр России Михаил Мишустин.

Документ был размещен накануне на официальном интернет-портале правовой информации. "Установить с января 2022 г. величину прожиточного минимума в целом по Российской Федерации на душу населения 11 950 рублей, для трудоспособного населения – 13 026 рублей, пенсионеров – 10 277 рублей, детей – 11 592 рубля", - сказано в документе.

Постановление вступит в силу с 1 января 2022 года и будет действовать по 31 декабря 2022 года.

Напомним, с 2021 года прожиточный минимум в России устанавливается сразу на год, а не на квартал, как это было прежде. Изменилась и система его расчета - раньше его показатель рассчитывался на основе цены продуктов, включенных в потребительскую корзину, а теперь он зависит от дохода на душу населения. В настоящее время прожиточный минимум на душу населения составляет 11 653 рублей, для трудоспособного населения – 12 702 рубля, для детей – 11 303 рубля, для пенсионеров – 10 022 рубля.

В беседе с корреспондентом "Вестника Кавказа" проректор Академии труда и социальных отношений Александр Сафонов прежде всего отметил, что с этого года прожиточный минимум в России и минимальный размер оплаты труда (МРОТ) рассчитываются исходя не из потребительской корзины, а из медианного дохода.

"В первую очередь Росстат собирает данные по доходам домохозяйств в целом по России, выделяет медианные значения. То есть это наибольшее количество домохозяйств, получающих тот доход, который принимается за медианный, то есть более 50%. Дальше в процентном отношении к нему, которое было установлено новым законом, определяется минимальное значение прожиточного минимума. Это где-то 42,4% от медианного дохода", - поведал проректор Академии труда и социальных отношений.

Он также акцентировал внимание на том, что вслед за повышением прожиточного минимума повысится размер социальных выплат. "Зависимость прямая. Чем выше прожиточный минимум, тем выше в соответствии с этим прожиточным минимумом социальные выплаты. Потому что с ним напрямую связаны - либо стопроцентно ему соответствуют, либо в процентном соотношении, 50%, 75%. Так что каждый раз, когда происходит увеличение прожиточного минимума, растут и выплаты. В том числе растет пенсия, пособия, заработные платы", - подытожил Александр Сафонов.