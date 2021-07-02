Россия обновит концепцию безопасности в Персидском заливе
Россия скоро представит новый вариант концепции коллективной безопасности в Персидском заливе, заявил министр иностранных дел Сергей Лавров.
"Наши друзья проявляют интерес к нашей давней инициативе о концепции коллективной безопасности в зоне Залива. Мы сейчас, с учетом последних событий, работаем над ее обновленной версией", - приводит слова Лаврова РИА Новости.
Глава ведомства также отметил, что Россия готова поделиться концепцией с заинтересованными сторонами.
Вестник Кавказа
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