Россия обновит концепцию безопасности в Персидском заливе

Россия скоро представит новый вариант концепции коллективной безопасности в Персидском заливе, заявил министр иностранных дел Сергей Лавров.

"Наши друзья проявляют интерес к нашей давней инициативе о концепции коллективной безопасности в зоне Залива. Мы сейчас, с учетом последних событий, работаем над ее обновленной версией", - приводит слова Лаврова РИА Новости.

Глава ведомства также отметил, что Россия готова поделиться концепцией с заинтересованными сторонами.