Кондратьев заявил, что на Кубани отменились около 10% броней из-за нововведений для туристов

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев сообщил, что новые правила для туристов, начавшие действовать в гостиницах с 1 июля отпугнули каждого десятого туриста.

«Туристы отменили лишь 10% броней после введения новых ограничений в Краснодарском крае», - заявил он.

Отдохнуть в регионе можно только полностью вакцинированным туристам, либо по справке об отсутствии коронавируса.

В настоящее время на курортах Кубани отдыхают 400 тыс туристов.

«Второй день на курортах Краснодарского края в связи с ростом количества заболевших действуют новые правила по заселению в отели и гостиницы. Мы осознанно пошли на этот шаг. <…> Нам прогнозировали отток туристов, аннулирование броней чуть ли не до 80%, что спрос на отдых у нас снизится», - сказал он.

Отметим, в регионе растет заболеваемость коронавирусом, за сутки установлен новый рекорд - 202 новых случая.