Жителю Кубани вынесен приговор за шпионаж

Лейтенанта запаса приговорили к восьми годам колонии по обвинению в шпионаже, сообщает пресс-служба Краснодарского краевого суда.

Осужденным оказался некий Андрей Пикула, который являлся шпионом и передавал представителю зарубежных спецслужб государственную тайну.

Было установлено, что молодого человека завербовали осенью 2018 года, предложив в обмен на его услуги "оформление регистрации, решение бытовых вопросов и общее покровительство на территории иностранного государства".

"Осенью 2019 года Пикула осуществил сбор указанной информации и передал ее сотруднику разведывательного управления иностранного государства. Его деятельность была пресечена сотрудниками УФСБ России по Краснодарскому краю. В судебном заседании подсудимый полностью признал свою вину", - говорится в сообщении.

Стоит добавить, что суд счел "исключительной" совокупность смягчающих обстоятельств и назначил наказание в виде лишения свободы сроком на восемь лет. Помимо этого, осужденного лишили воинского звания.