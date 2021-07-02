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"Спутник V" и "Спутник Лайт" зарегистрированы в Бахрейне

&quot;Спутник V&quot; и &quot;Спутник Лайт&quot; зарегистрированы в Бахрейне

Российские вакцины против коронавируса "Спутник V" и "Спутник Лайт" прошли процедуру регистрации в Бахрейне, сообщил министр иностранных дел России Сергей Лавров по итогам переговоров с главой МИД Бахрейна Абделем Латыфом аз-Зайяни.

"Хорошо развивается сотрудничество по борьбе с коронавирусной инфекцией. Наши бахрейнские друзья зарегистрировали не только "Спутник V", но и "Спутник Лайт", - сказал он, отметив, что это "открывает дополнительные возможности".

К настоящему моменту "Спутник V" одобрен в 68 странах с общим населением свыше 3,4 млрд человек.

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Вестник Кавказа

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