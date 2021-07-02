В Москве вводят изоляцию для больных ОРВИ

В Москве всех больных ОРВИ приравняли к больным коронавирусом. До получения отрицательного теста на коронавирус они должны будут соблюдать изоляцию, заявила заммэра столицы по вопросам соцразвития Анастасия Ракова.

"До получения отрицательного ПЦР-теста на коронавирус, все больные ОРВИ должны соблюдать режим самоизоляции", - сказала Ракова.

Проверять на коронавирус будут не только простудившегося, но и его родных.

"Все больные ОРВИ до отрицательного теста на ПЦР приравниваются к ковидным больным. Мы начинаем эксперимент, в соответствии с которым дополнительно всем, к кому приходит врач в связи с болезнью ОРВИ, до окончательного ПЦР-исследования, и всем родственникам будет делаться экспресс-тест на антиген. Тест, который дополняет ПЦР-исследование", - отметила она.

Такие меры связаны с тем, что дельта-штамм, вытеснивший из Москвы все другие штаммы коронавируса, обладает теми же симптомами, что и обычная простуда.