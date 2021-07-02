Власти Москвы обещают сделать "все возможное", чтобы не вводить локдаун

В Москве будет сделано все, чтобы не вводить новый локдаун из-за коронавируса, заявила в пятницу заместитель мэра столицы Анастасия Ракова на пленарной сессии Московского урбанистического форума.

"Локдаун - последняя мера, которая будет внедряться правительством Москвы. Мы сделаем все возможное, чтобы не объявлять локдаун",- пообещала она.

Столица лидирует по числу инфицированных коронавирусом - 1 372 705 человек, согласно официальной статистике. За минувшие сутки коронавирус выявлен у 6 893 человек. Новый всплеск заболеваемости вызван дельта-штаммом.

В Москве введена обязательная вакцинация части сотрудников отдельных отраслей, а также QR-коды для посещения ресторанов и массовых мероприятий. Ожидается, что вскоре эти коды распространят и на другие сферы жизни.