"Скорая помощь" в Грузии пересядет на мотоциклы

Часть медработников "скорой помощи" в Грузии пересядут на мотоциклы, новый проект внедряется Центром координации ЧС и неотложной помощи страны.

Сообщается, что мотоциклы для парамедиков будут обеспечены медоснащением первичной неотложной помощи.

Сообщается, что для этих целей будут закуплены 35-40 мотоциклов. "Мы изучили опыт ведущих стран мира, обменялись информацией и, исходя из того, что в курортных зонах каждый год растет количество отдыхающих, внедрение службы мотопарамедиков оправдает себя", - сказал директор центра Александре Каландия, подчеркнув, что проект направлен на повышение оперативности специалистов службы "скорой".