Еще один российский регион ввел обязательную вакцинацию

Управление Роспотребнадзора по Хабаровскому краю обнародовало группы населения, которым необходимо привиться от коронавируса, говорится в соответствующем постановлении на сайте ведомства.

Документ подписан 1 июля.

Так, привиться от инфекции обязали сотрудников кафе и ресторанов, МФЦ, ЖКХ, учреждений здравоохранения, соцзащиты, такси. Вакцинация коснется и работников музеев, досуговых и детских развлекательных центров, кинотеатров и театров. Также должны быть привиты персоналы салонов красоты, бань, прачечных и химчисток.

Отмечается, что госслужащие, а также сотрудники органов власти, тоже находятся в списке.

В заявлении подчеркивается, что студентам вузов и колледжей, которым исполнилось 18 лет, также предписана вакцинация.

Руководители компаний, предприятий и организаций до 31 июля должны обеспечить вакцинацию 60% работников.

Постановление не распространяется на граждан, у которых есть медотвод.

В заявлении также говорится, что обстановка в крае расценивается как неблагополучная.