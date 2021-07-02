В России за сутки умерли 679 пациентов с коронавирусом - максимум с начала пандемии

Оперативный штаб по предупреждению завоза и распространения коронавируса сообщает, что на территории России выявили еще 23 тыс случаев заболевания. Умерли за сутки 679 пациентов - максимум с начала пандемии.

"За последние сутки в России подтвержденных случаев новой коронавирусной инфекции COVID-19 - 23 218 в 85 регионах, в том числе выявлено активно 3 066 (13,2%) без клинических проявлений", - информирует штаб.

Больше всего новых случаев в Москве - 6 893, в Московской области - 2 488, в Петербурге - 1 671. В Крыму 308 новых случаев заболевания, в Краснодарском крае - 202, в Дагестане - 161, в Ставропольском крае - 159, в Чечне - 51, в Кабардино-Балкарии - 41, в Ингушетии - 29, в Адыгее - 25, в Карачаево-Черкесии- 25, в Северной Осетии - 24.

Суточный прирост поднялся до 0,42%, общее число инфицированных в России достигло 5 561 360 человек.

Выписаны за сутки 18 197 человек, за весь период - 5 035 518 человек.

Умерли за сутки 679 пациентов с коронавирусом, с начала пандемии - 136 565 человек.