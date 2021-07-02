Оперштаб Кубани проинформировал о росте заболеваемости коронавирусом в регионе

Заболеваемость коронавирусом нового типа на черноморском побережье Краснодарского края за неделю увеличилась на 11,5%, проинформировали в Оперштабе региона.

Так, начиная с 1 мая 2021 года всего на черноморском побережье зарегистрировано 1 724 случая COVID-19. "По сравнению с прошлой неделей заболеваемость на черноморском побережье возросла на 11,5%", - указано в сообщении

Уточняется, что с начала турсезона в регионе зафиксированы 58 фактов заражения среди отдыхающих.