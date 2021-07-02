В Краснодаре мужчина распылил газ из баллончика в сторону детей
Краснодарские правоохранители ищут злоумышленника, распылившего газ из перцового баллончика в сторону двух девочек-подростков в сквере, сообщил руководитель пресс-службы УМВД по Краснодару Артем Коноваленко.
"После инцидента подросткам была оказана необходимая помощь в медицинском учреждении, их жизни и здоровью ничего не угрожает", - сказал он.
Уточняется, что полицейские проводят мероприятия, направленные на установление личности и мотивов действий мужчины.
Вестник Кавказа
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