Краснодарский край в выходные зальет дождями

Синоптики предупредили о ливнях и грозах на Кубани в предстоящие выходные.

"Термическая депрессия будет благоприятствовать развитию отдельных массивов кучево-дождевых облаков с ливневыми дождями и канонадами гроз на Юге России. Сильные ливни и грозы пройдут в выходные дни на Северном Кавказе.<…> Дожди и грозы также ожидаются в Крыму, Краснодарском крае", - рассказал ТАСС ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.

В основном грозы ожидаются в воскресенье, при этом будет тепло, в Сочи около 28-31 градуса.

Вода в Черном море прогреется в районе Новороссийска, Анапы, Сочи, Туапсе до 24-26 градусов, на курортах Крыма - до 23-25 градусов.