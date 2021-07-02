Названа предварительная причина гибели рыбы на побережье Каспия

Природные факторы могли стать причиной массовой гибели рыбы на дагестанском побережье Каспия Дагестана, выдвинули версию эксперты Центра управления регионом со ссылкой на Северо-Кавказское территориальное управление Росрыболовства.

"Предполагаемой причиной гибели рыбы стало воздействие приливно-отливного течения в прибрежной части Каспия, спровоцированного сильными ветрами, то есть, именно природное явление стало причиной массовой гибели рыбы", - говорится в сообщении.

Уточняется, что в этом случае вода вместе с рыбой сначала заливает побережье, а потом резко отходит обратно, а рыба остается в углублениях на берегу. После того, как вода высыхает, рыба гибнет.

Каких-либо техногенных факторов гибели водных биоресурсов специалистами зафиксировано не было.