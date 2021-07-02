Озеро Севан высыхает на глазах

Всего за три недели июня уровень озера Севан в Армении опустился на 11 см, рассказал на пресс-конференции в Ереване директор Центра гидрометеорологии и мониторинга Левон Азизян.

На 8 июня уровень озера был рекордный - 1900.91 метра, к 30 июня он опустился на 11 см.

"Из озера было выпущено 53 млн куб м воды, а это приблизительно 3 см. То есть остальные 8 см испарились. На данный момент же уровень опустился до 1900,79 метров, что на 4 см ниже показателя прошлого года за этот день", - предупредил ученый, пишет Sputnik Армения.

Отметим, что ежегодно из Севана, согласно национальному законодательству, можно забирать более 150 млн кубометров воды. В этом году в связи с аномальной жарой и отсутствием осадков, максимальный водозабор будет увеличен на 50-70 млн кубометров.

Жаркая сухая погода привела к тому, что в реках Армении оказалось воды на 50-60% меньше нормы. Также дефицит воды наблюдается в водохранилищах.