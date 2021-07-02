Второе творческое образование в России можно получить бесплатно

Президент России Владимир Путин подписал указ о бесплатном втором высшем образовании для людей творческих профессий. Документ опубликован на официальном сайте правовой информации.

Отмечается, что изменения в закон "Об образовании" дают возможность получить бесплатно второе или последующее высшее образование и продолжить работу по ряду творческих профессий лицам, уже имеющим высшее образование, если они имеют соответствующие творческие способности. Их наличие будет определяться по результатам экзаменов, проводимых при приеме в образовательные учреждения.

Перечни таких организаций, на которые осуществляется прием, а также порядок приема указанных лиц будут утверждаться правительством.