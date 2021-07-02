Иностранцы отказываются от поездок в Россию из-за ситуации с COVID-19

Въездной турпоток в Россию остановился в связи с ростом заболеваемости коронавирусом и связанных с ним ограничительных мер, сообщили в Ассоциации туроператоров России (АТОР).

"Въездной туризм в России после небольшого периода оживления снова встал на паузу", - заявили в ассоциации.

Туркомпании сообщают, что ранее приобретенные туры переносят на другие сроки, новые бронирования туров в Россию приостановились.

"До третьей волны мы наблюдали определенное оживление въездного турпотока. Принимали небольшие группы из ОАЭ, Катара, Германии. Но с прошлой недели все снова остановилось. В Германии, например, введен двухнедельный карантин для всех, кто возвращается из России", - пояснила гендиректор компании "Тари Тур" Марина Левченко.

Москва отпугивает интуристов особенно сильно - в городе действуют требования о получении QR-кодов, а также распространены новые штаммы коронавируса. По этим же причинам от поездок в Москву отказываются россияне.