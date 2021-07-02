Каждый десятый житель Москвы переболел коронавирусом

Власти Москвы подсчитали, что более 10% горожан уже перенесли коронавирус.

"Уже официально переболели более 10% жителей Москвы", - рассказала в ходе выступления на Московском урбанистическом форуме заместитель мэра города по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

Она отметила, что по официальной статистике, москвичи составляют 25% от общего количества переболевших коронавирусом в России.

В России более 5 млн человек уже переболели коронавирусом.