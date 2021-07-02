Каждый десятый житель Москвы переболел коронавирусом
Власти Москвы подсчитали, что более 10% горожан уже перенесли коронавирус.
"Уже официально переболели более 10% жителей Москвы", - рассказала в ходе выступления на Московском урбанистическом форуме заместитель мэра города по вопросам социального развития Анастасия Ракова.
Она отметила, что по официальной статистике, москвичи составляют 25% от общего количества переболевших коронавирусом в России.
В России более 5 млн человек уже переболели коронавирусом.
Вестник Кавказа
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