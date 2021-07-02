Главная » Новости

Каждый десятый житель Москвы переболел коронавирусом

Каждый десятый житель Москвы переболел коронавирусом

Власти Москвы подсчитали, что более 10% горожан уже перенесли коронавирус.

"Уже официально переболели более 10% жителей Москвы", - рассказала в ходе выступления на Московском урбанистическом форуме заместитель мэра города по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

Она отметила, что по официальной статистике, москвичи составляют 25% от общего количества переболевших коронавирусом в России.

В России более 5 млн человек уже переболели коронавирусом.

1085 просмотров





Вестник Кавказа

в Telegram

Подписаться



Видео

Новости



Популярные



Подпишитесь на нашу страницу в Facebook, чтобы не пропустить самое интересное!
Не показывать мне больше это
Не показывать мне больше это
Подпишитесь на наши страницы в социальных сетях, чтобы не пропустить самое интересное!