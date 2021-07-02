В России выдвинули гипотезу начала пандемии

Первый случай заражения COVID-19 произошло в середине ноября 2019 года. Об этом заявил старший научный сотрудник Института проблем передачи информации имени Харкевича РАН Александр Панчин.

Эксперт отметил, что пандемия берет начало не с Уханьского рынка. По его мнению, объект стал центром суперраспространения коронавируса.

Он предположил, что какой-то человек мог продавать летучих мышей на одном рынке, однако потом поехал в Ухань. По словам Панчина, это мог быть "любитель полазить по пещерам", который привез вирус с собой из отпуска.

"Мы не знаем, где произошло первое заражение. Оно могло произойти в любой точке мира, откуда можно добраться до Уханя за несколько дней", — цитирует "Известия" слова специалиста.

Панчин считает, что в ближайшие несколько лет ученые найдут природный источник коронавируса.