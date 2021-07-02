Семьи с детьми в России получат до конца года выплаты в 10 тыс рублей

Президент РФ Владимир Путин подписал указ "О единовременной выплате семьям, имеющим детей".

Единовременная выплата в размере в 10 тыс рублей будет осуществлена в период с августа по декабрь 2021 года. Выплата полагается: одному из родителей детей 6-18 лет, имеющих гражданство РФ (6 лет должно исполниться ребенку не позднее 1 сентября 2021 года); инвалидам, лицам с ограниченными возможностями в возрасте от 18 до 23 лет, обучающимся по основным общеобразовательным программам, либо одному из их родителей (законных представителей), говорится в документе.

Получатели вправе обратиться в Пенсионный фонд РФ за назначением пособия до 1 ноября 2021 года.

Указ вступает в силу со дня его подписания.