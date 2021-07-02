Часть пляжей Ялты открылись для купальщиков

Глава администрации Ялты Янина Павленко сообщила о том, что вгорде была открыта часть пляжей, которые были закрыты из-за паводка

"С сегодняшнего утра мы начинаем открывать пляжи от Фороса до Алупки", - говорится в сообщении Павленко, которое опубликовано в соцсети Facebook.

В то же время мэр подчеркнула, что на прочих пляжах купаться не рекомендуется до получения заключения Роспотребнадзора.

Так, пробы воды на пляже "Воронцовские купальни" в Алупке, а также на других пляжах Ялты, не попавших в данный перечень, не соответствуют СанПин, поэтому запрет на купание сохраняется, обратила внимание она.