Силовики обыскивают главу департамента потребительского рынка Ростовской области

Правоохранители Ростовской области проводят обыски по месту жительства и на рабочем месте директора департамента потребительского рынка области Ирины Теларовой.

"У Теларовой проходят обыски. Силовики работают у нее дома и по месту работы", - сказал источник в правоохранительных органах региона.

По его словам следственные действия проводится также и у ее подчиненных.

Уточняется, что обыски связаны с ситуацией на ростовских рынках, деятельность которых была приостановлена. Теларову и ее подчиненных подозревают в бездействии: "видели нарушения, фиксировали и ничего не делали", передает ТАСС, уточняя, что официального подтверждения данной информации нет.