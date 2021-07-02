Американцы оставили крупнейшую авиабазу США в Афганистане

Войска США покинули американскую военную авиабазу в Афганистане, сообщает Fox News со ссылкой на два высокопоставленных источника.

Отмечается, что объект передан местному руководству. При этом о состоянии базы собеседники канала не стали говорить.

Стоит добавить, что авиабаза находится к северу от Кабула. Во время войны 1979-1989 годов ею пользовались советские войска. После вторжения США в Афганистан в 2001 году она перешла под контроль США, став крупнейшим военным объектом Штатов в этой стране.