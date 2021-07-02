Большинство офисов Москвы останется на удаленке до осени

Сервис "Зарплата.ру" провел исследование, согласно которому в Москве 53% работодателей решили ввести удаленный формат до осени.

Бизнес Москвы не имеет проблем с выполнением постановления властей о переводе на удаленный режим работы 30% сотрудников. Часть работодателей (17%) отметили, что большинство сотрудников так и не вернулись в офисы в 2021 году, многие компании перешли на гибридный формат, когда сотрудники бывают в офисе два-три раза в неделю. Сохранить удаленку до зимы собираются 21% работодателей.

Многие предприниматели отмечают, что после окончания пандемии потребуются новые стратегии работы, пишет ТАСС.