В Крыму можно привиться по дороге на пляж

В пресс-службе Минздрава Крыма сообщили о том, что вблизи набережных крупных курортных городов Крыма начали работать пункты вакцинации против коронавирусной инфекции.

"В курортных городах республики Алуште, Судаке, Евпатории, Феодосии мобильные пункты работают вблизи набережных", - информирует ведомство.

Уточняется, что в соответствии с инициативой администрации Ялты, мобильный пункт вакцинации будет работать каждую пятницу на площади Советской, рядом с набережной.

По словам главы республики по информационной политике Олега Крючкова, процедуру иммунизации могут пройти как местные жители, так и туристы, передает РИА Новости.