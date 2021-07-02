Кочарян обратился в КС Армении по итогам парламентских выборов

Националистический блок "Армения" экс-главы республики, одного из зачинщиков нагорно-карабахского конфликта Роберта Кочаряна обратился в Конституционный суд с требованием признать недействительными итоги прошедших 20 июня выборов в парламент. Об этом сообщает пресс-служба политической силы.

"Блок "Армения" уже обратился в Конституционный суд. Представитель блока Арам Вардеванян в течение дня соберет пресс-конференцию, на которой представит детали обращения", - сказано в сообщении.

Напомним, что 20 июня в Армении прошли парламентские выборы, по итогам которых партия Никола Пашиняна "Гражданский договор" одержала победу, набрав почти 54% голосов. Националистически блок Кочаряна "Армения" набрал 21,9% голосов.