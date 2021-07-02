В Ташкенте на фоне роста заболеваемости снова открылись COVID-центры

Резкий скачок числа заболевших в Ташкенте привел к тому, что в городе возобновили работу распределительные центры для больных коронавирусом, сообщили в пресс-службе администрации столицы Узбекистана.

Всего в республике инфицированы более 111 тыс человек, в последнее время ежедневно выявляется более 400 заболевших.

COVID-центр на 2 тыс пациентов будет действовать на базе выставочного комплекса "Узэкспоцентр" и двух спортивных комплексов "Универсал" и "Ёшлик".

Напомним, с 28 июня по 12 июля в Узбекистане ужесточен карантин, ограничен въезд в Ташкент. В республике распространяются новые штаммы.