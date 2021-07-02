COVID-19 может привести к серьезным неврологическим осложнениям

Главный внештатный невролог Минздрава России Михаил Мартынов сообщил о том, что в качестве осложнений у пациентов с коронавирусом могут возникать церебральные инсульты, инфекционные поражения центральной нервной системы, острые рассеянные энцефаломиелиты.

В то же время специалист отметил, что систематизированных данных о частоте этих расстройств пока еще нет.

Далее эксперт отметил, что в зарубежной и отечественной медицинской литературе можно встретить большое количество публикаций, описывающих единичные наблюдения или серии наблюдений пациентов с неврологическими осложнениями после COVID-19.

Также Мартытов указал на то, что некоторые неврологические симптомы после перенесенного инфицирования могут длиться в течение нескольких недель и даже месяцев.