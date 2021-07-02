Додон рассказал о возможных протестах в Молдавии осенью

Граждане Молдавии выйдут осенью на протестные акции, поскольку в обществе будет беспокойство после досрочных выборов в парламент, заявил бывший глава республики, сопредседатель блока "Коммунисты и социалисты" Игорь Додон.

"То, что протесты, скорее всего, будут, я в этом уверен. Беспокойство в обществе будет. Могут и левые выйти на протесты, и правые, более массовые протесты вероятны осенью", - цитирует Додона РИА Новости.

Он отметил, что акции протеста редко проходят летом, однако жители страны недовольны инфляцией, а аграрии ждут помощи за гибель. По его словам, граждане могут показать свое недовольство, если политическая обстановка после парламентских выборов ухудшится.