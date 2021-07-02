Жара продолжится в Казахстане

Начиная с завтрашнего дня в некоторых регионах республики ожидается жара до 45 градусов, информирует Казгидромет, уточняя, что в период с третьего по пятое июля

Сообщается, что на севере, северо-западе, западе и в центре республики температура воздуха ночью ожидается +15+23, в дневное время столбики термометров достигнут отметок +35+40. Восток Казахстана будет прогреваться ночью от +12+20 до +17+25, днем от +27+35 до +30+38, передает Sputnik Казахстан.

На юго-западе, юге страны ночная температура +20+28, дневная +35+45", - информирует погодное ведомство.