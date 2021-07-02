Стало известно, как отличить коронавирус от ОРВИ

Пять основных симптомов, отличающих легкую форму коронавируса от простуды, назвала "Известиям" глава департамента по развитию медицины BestDoctor Юлия Ткаченко.

Самыми типичными признаками коронавируса являются потеря вкуса и обоняния, общая слабость, интенсивный сухой кашель, температура выше 38,5 градуса и чувство нехватки воздуха.

Наличие этих симптомов говорит о том, что нужно вызвать скорую помощь, медики смогут установить точный диагноз, проведут ПЦР-тест и назначат лечение.

"Патогенетическая терапия подбирается в зависимости от тяжести заболевания. К ней относятся различные противовоспалительные препараты (глюкокортикостероиды, ингибиторы рецептора ИЛ-6), препараты, разжижающие кровь (антикоагулянты) <…> решение об их назначении может принять только врач", - отметила Ткаченко.

Коронавирусом в России переболели более 5 млн человек, умерли от заболевания более 135,5 тыс человек.