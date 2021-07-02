Нурмагомедов назвал главных фаворитов Евро-2020

Экс-чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Хабиб Нурмагомедов поделился прогнозом о том, кто должен выиграть Евро-2020.

По его словам, в финале должны оказаться Бельгия и Англия. "У них очень молодые, очень хорошие команды. Может, Англия чуть менее сыгранная с этим составом. Но я считаю, что англичане и бельгийцы – фавориты этого чемпионата", - выразил мнение он.

Ранее сообщалось, что на ЧЕ-2020 завершилась стадия 1/8 финала, по итогам которой определились все пары четверть финалистов.

Бельгия-Италия (2 июля, Мюнхен), Швейцария-Испания (2 июля, Санкт-Петербург), Украина-Англия (3 июля, Рим), Чехия-Дания (3 июля, Баку).

Матчи полуфинала и финала пройдут в Лондоне на стадионе "Уэмбли".