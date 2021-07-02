В Тамбове часть жителей города осталась без воды из-за аварии

Более 60 тыс человек на севере Тамбова оказались без воды в пятницу в связи с аварией на водоводе, сообщает ГУМЧС по региону.

Накануне вечером спасатели получили сообщение о повреждении водовода на улице Рылеева. "В результате повреждения вода отключена в северной части города. В зону нарушения холодного водоснабжения попадает до 3993 дома с населением 63 214 человек", - уточнили в ведомстве.

Организован подвоз воды, устранить аварию и вернуть воду в дома планируется днем в пятницу.