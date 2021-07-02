Авария унесла жизни ребенка и троих взрослых в Казахстане

Четыре человека стали жертвами автомобильной аварии в Западно-Казахстанской области, по факту начато досудебное расследование.

На трассе Чапаево - Жангала – Сайхин столкнулись Lada Granta и ВАЗ-2107. "В результате ДТП скончались четыре человека, в том числе семилетний ребенок", - информирует пресс-служба департамента полиции ЗКО.

Согласно предварительным данным, один из водителей, совершая обгон, не рассчитал расстояние до встречной машины и выехал на полосу встречного движения, что и привело к трагедии.