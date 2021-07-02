Выходные придут в СКФО с грозовыми ливнями

Ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец поделился прогнозом, согласно которому, на регионы Северного Кавказа, а также акваторию Черного моря в предстоящие выходные дни обрушатся интенсивные ливни и грозы.

"Сильные ливни и грозы пройдут в выходные дни на Северном Кавказе, особенно в Кабардино-Балкарии, Северной Осетии - Алании, а также в акватории Черного моря, на юго-востоке Ставрополья", - сообщил он, отметив, что локальные дожди и грозы также прогнозируются в Крыму и на Кубани, передает ТАСС.

Синоптик отметил, что несмотря погода усложнится к воскресенью, однако не выйдет из рамок обычных летних процессов.

"В Крыму на выходных - короткие дожди, грозы при 28-33 градусах, в Сочи такая же ситуация при 28-31 градусе. В Нальчике ливни пройдут при температуре 29-31 градус. В Грозном осадков не прогнозируется, столбики термометров в столице Чечни поднимутся до 33-35 градусов", - сказал синоптик.