Токаев поздравил дипломатов Казахстана с профессиональным праздником

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поздравил дипломатических работников республики с профессиональным праздником.

"Поздравляю сотрудников внешнеполитической службы с профессиональным праздником! Ваша основная задача – продвижение и защита национальных интересов, усиление позиций нашей страны на международной арене", - говорится в поздравлении, опубликованном Токаевым в Twitter.

Глава государства также отметил достигнутые успехи и пожелал сотрудникам внешнеполитического ведомства новых профессиональных удач.

Указ об утверждении положения "О Министерстве иностранных дел РК", "О посольстве Республики Казахстан" и "Об основных обязанностях и правах Чрезвычайного и Полномочного Посла РК" был подписан Нурсултаном Назарбаевым 2 июля 1992 года, напоминает Sputnik Казахстан.