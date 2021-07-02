Токаев поздравил дипломатов Казахстана с профессиональным праздником
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поздравил дипломатических работников республики с профессиональным праздником.
"Поздравляю сотрудников внешнеполитической службы с профессиональным праздником! Ваша основная задача – продвижение и защита национальных интересов, усиление позиций нашей страны на международной арене", - говорится в поздравлении, опубликованном Токаевым в Twitter.
Глава государства также отметил достигнутые успехи и пожелал сотрудникам внешнеполитического ведомства новых профессиональных удач.
Указ об утверждении положения "О Министерстве иностранных дел РК", "О посольстве Республики Казахстан" и "Об основных обязанностях и правах Чрезвычайного и Полномочного Посла РК" был подписан Нурсултаном Назарбаевым 2 июля 1992 года, напоминает Sputnik Казахстан.
Вестник Кавказа
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