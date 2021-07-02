В ГД предложили давать вакцинированным дополнительные выходные

Для популяризации и увеличение доверия к созданным в России вакцинам, нужно улучшить и сделать благоприятными условия вакцинации, заявил депутат Государственной Думы Виталий Милонов.

По его словам, тем, кто добровольно пройдет процесс вакцинации, должны быть предоставлены дополнительные выходные дни.

"Данная мера позволит ускорить темпы добровольной вакцинации, а также станет дополнительным стимулом для граждан", - выразил уверенность парламентарий.

Милонов также подчеркнул, что победить пандемию коронавируса можно только с помощью вакцинации, передает RT.