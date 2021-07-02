Индийский штамм коронавируса был выявлен во всех регионах Казахстана

Штамм коронавируса "Дельта" (индийский штамм) был выявлен в пробах, взятых во всех регионах, сообщила межведомственная комиссия по предотвращению распространения коронавируса при правительстве республики.

"По результатам в 48,3% обнаружен индийский штамм во всех областях и городах Нур-Султан, Алма-Ата, Шымкент", - проинформировали в республиканском Минздраве.

Уточняется, что окончательное подтверждение наличия мутации и ее принадлежности к штамму "Дельта" определится только после завершения полногеномного секвенирования ДНК образцов.