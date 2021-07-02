Названы даты самых жарких дней в России

Самые жаркие дни в центре России начнутся в конце июля – начале августа, поделился прогнозом научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

"По климату самой теплой (для Центральной России) является последняя пятидневка июля, а если по дням за весь год, то оказывается, что самые теплые дни - это 31 июля и 1 августа", - сказал он, передает РИА Новости.

Уточняется, что в южных регионах европейской части страны пик жары приходится на конец июля и начало августа, это обусловлено тем, сто местная почва начинает прогреваться с конца марта. Кроме того, наиболее жаркий период в приморских городах наступает в августе.