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Названы даты самых жарких дней в России

Названы даты самых жарких дней в России

Самые жаркие дни в центре России начнутся в конце июля – начале августа, поделился прогнозом научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

"По климату самой теплой (для Центральной России) является последняя пятидневка июля, а если по дням за весь год, то оказывается, что самые теплые дни - это 31 июля и 1 августа", - сказал он, передает РИА Новости.

Уточняется, что в  южных регионах европейской части страны пик жары приходится на конец июля и начало августа, это обусловлено тем, сто местная почва начинает прогреваться с конца марта. Кроме того, наиболее жаркий период в приморских городах наступает в августе.

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Вестник Кавказа

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