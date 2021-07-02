В Ингушетии должно быть вакцинировано 60% сотрудников до 1 августа

Глава Ингушетии Махмуд-Али Калиматов внес изменения в действующий указ об ограничениях в связи с пандемией коронавирусной инфекции нового типа, в соответствии с которой рекомендовал руководителям предприятий региона в срок до 1 августа вакцинировать 60% сотрудников.

"Рекомендовать работодателям, осуществляющим деятельность на территории республики, до 1 августа 2021 года включительно обеспечить вакцинацию не менее 60% сотрудников", - говорится в сообщении пресс-службы главы региона.

Также предписано соблюдение в усиленном режиме всех ограничительных мероприятий, а всех, кто страдает хроническими заболеваниями, а также тех, чей возраст превышает 65 лет – перевести на дистанционный режим работы.

Кроме того, дети без сопровождения взрослых не могут находиться в торговых центрах и местах массового скопления людей, за исключением учреждений дополнительного образования. Данное ограничение действует до 1 августа включительно.