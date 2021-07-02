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Космический грузовик "Прогресс МС-17" пристыковался к МКС

Космический грузовик &quot;Прогресс МС-17&quot; пристыковался к МКС

Космический грузовик "Прогресс МС-17" успешно пристыковался к Международной космической станцией (МКС) в 03:59:41 по московскому времени, проинформировали в "Роскосмочсе".

Уточняется, что операции по причаливанию и стыковке к модулю "Поиск" проводились в автоматическом режиме под контролем специалистов Центра управления полетами ЦНИИмаш,

Грузовик доставил на станцию топливо, воду, воздух и  кислород. Также на борт было доставлено оборудование.

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