Космический грузовик "Прогресс МС-17" пристыковался к МКС

Космический грузовик "Прогресс МС-17" успешно пристыковался к Международной космической станцией (МКС) в 03:59:41 по московскому времени, проинформировали в "Роскосмочсе".

Уточняется, что операции по причаливанию и стыковке к модулю "Поиск" проводились в автоматическом режиме под контролем специалистов Центра управления полетами ЦНИИмаш,

Грузовик доставил на станцию топливо, воду, воздух и кислород. Также на борт было доставлено оборудование.