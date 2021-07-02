Вильфанд предупредил Чечню и Дагестан о засухе

В Дагестане и Чечне сложился заметный дефицит осадкой, констатировал научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд, отметив, что показатели составляют 62% и 69 % от нормы соответственно.

Также синоптик указал, что сильная засуха наблюдается в Уральском федеральном округе: в Свердловской области - 55% от нормы, в Челябинской области - 46%, в Курганской области - 22%. Конечно же, на юге Урала засушливая ситуация… В Тюменской области - 55% от нормы

"В Чувашской республике 79% от нормы с апреля по июнь, но есть регионы, которые еще больше подвержены отсутствию осадков. В Татарстане 65% за эти три месяца осадков было, в Пермском крае 75%, в Оренбургском крае - 71%, в Башкортостане - 51% от нормы. Только половина в регионе, который и так не очень богат на осадки. Это говорит о возможной засушливости", - приводят слова Вильфанда РИА Новости.

Далее собеседник агентства отметил, что пока метеорологи не объявляют засуху, но следят за ситуацией.