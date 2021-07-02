"Летние балетные сезоны" открылись в Москве

Юбилейные ХХ "Летние балетные сезоны" открылись на сцене Российского академического молодежного театра в Москве, которые продлятся до 22 августа, сообщает пресс-служба площадки.

Подчеркивается, что первым спектаклем "сезонов" стал балет "Лебединое озеро" в классической хореографии Мариуса Петипа и Льва Иванова.

Стоит отметить, что в этом году в репертуар "сезонов" включены 11 классических балетов, среди которых три балета на музыку Петра Чайковского - "Лебединое озеро", "Спящая красавица" и "Щелкунчик", а также "Жизель" Адольфа Адана, "Дон Кихот" Людвига Минкуса, "Ромео и Джульетта" и "Золушка" Сергея Прокофьева и другие. Постановки будут показаны в классических версиях отечественных хореографов.