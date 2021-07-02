Главная » Новости

В Ставропольском крае установлен особый противопожарный режим

В Ставропольском крае установлен особый противопожарный режим

В Ставропольском крае усилен противопожарный режим, проинформировали в правительстве региона, отметив, что до 15 сентября запрещено проводить пожароопасные работы на полях и в лесах.

"За соблюдением всех требований будут следить специалисты министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды, а также региональных управлений МЧС и МВД", - говорится в сообщении.

Уточняется, что лесопожарные формирования лесхозов, в которых трудятся 108 человек находятся в полной готовности. Также было задействовано 139 единиц техники, 1204 единицы оборудования и инвентаря. Лесхозами обеспечивается патрулирование по установленным маршрутам.

695 просмотров





Вестник Кавказа

во Вконтакте

Подписаться



Видео

Новости



Популярные



Подпишитесь на нашу страницу в Facebook, чтобы не пропустить самое интересное!
Не показывать мне больше это
Не показывать мне больше это
Подпишитесь на наши страницы в социальных сетях, чтобы не пропустить самое интересное!