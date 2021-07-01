William Parker Orchestra приглашает на концерт в Тель-Авиве

Концерт лучших импровизационных музыкантов Израиля William Parker Orchestra пройдет 9 июля в клубе "Левонтин 7" в Тель-Авиве.

Фронтмен группы – басист, импровизатор, композитор, писатель и педагог из Нью-Йорка Уильям Паркер, которого The Village Voice провозгласил "самым блестящим басистом фри-джаза всех времен".

На концерте выступят музыканты Ори Каплан, Альберт Бегер, Асиф Цахар, Рой Зузовски, Милтон Михаэли, Шай Хазан, Даниэль Сарид, Айелет Лерман, Ассаф Шори, Хагай Ферштман и Хаим Песков.

