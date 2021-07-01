Фотоконкурс туристических локаций продолжается на Ставрополье

В Ставропольском крае продолжается конкурс фотографий "Отдыхай на Ставрополье 2021". Такое сообщение опубликовано в Instagram Минтуризма региона.

Участие в конкурсе предполагается в двух номинациях - "дети" (до 17 лет включительно) и "взрослые".

Авторы первой тройки работ в каждой номинации будут награждены брендовыми сувенирами и дипломами призеров конкурса. Победителям вручат специальный приз - кубок и памятную картину "Пятигорск в начале XX века".

Для участия в конкурсе надо сфотографировать любимые туристические места Ставрополья, опубликовать с 23 июня по 12 июля в своем профиле одну конкурсную фотографию с указанием возраста (для детей), названия фото и локации. Затем необходимо подписаться на @ministry_of_tourism_region_26 и отметить эту страницу в посте и добавить хэштэг #ОтдыхайНаСтаврополье2021.

Итоги конкурса планируется подвести 16 июля.