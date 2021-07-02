Евро-2020: анонс первых матчей 1/4 финала

В пятницу, 2 июля, на чемпионате Европы по футболу стартует стадия 1/4 финала. В восемнадцатый игровой день будут сыграны две четвертьфинальные встречи.

В 19:00 (мск) на поле стадиона "Санкт-Петербург" выйдут сборные Швейцарии и Испании.

Швейцария пробилась в плей-офф с третьего места в группе A. В первом туре подопечные Владимира Петковича сыграли вничью с Уэльсом (1:1), затем потерпели разгромное поражение от Италии (0:3), а в заключительном туре переиграли Турцию (3:1).

В 1/8 финала соперником швейцарцев была сборная Франции. За 15 минут до конца встречи счет был 3:1 в пользу действующих чемпионов мира. Казалось, французы легко доведут матч до победы, но у Швейцарии было другое мнение на сей счет. На 81-й минуте подопечные Владимира Петковича сумели отыграть один мяч усилиями Хариса Сеферовича, а на 90-й минуте Марио Гавранович сравнял счет. Игра перешла в дополнительное время. В овертайме команды голов друг другу не забили, а в серии послематчевых пенальти сильнее оказались швейцарцы.

Испания вышла в плей-офф со второго места в группе E. Команда Луиса Энрике очень невзрачно начала групповой этап, забив всего один гол в матчах со Швецией (0:0) и Польшей (1:1), однако затем была одержана убедительная победа над Словакией (5:0). В 1/8 финала в соперники "Красной фурии" досталась Хорватия. За 5 минут до конца испанская команда вела со счетом 3:1, однако умудрилась упустить преимущество. Победу ей принесли голы Альваро Мораты (100-я минута) и Микеля Оярсабаля (103-я) в дополнительное время.

Испания имеет огромный перевес в истории противостояния со Швейцарией. В 22 встречах, которые команды провели между собой, испанцы одержали 16 побед, швейцарцы – одну. Еще 5 матчей завершились вничью. При этом в четырех последних встречах Швейцария проиграла лишь раз.

Швейцария в предстоящем матче не сможет рассчитывать на своего капитана Гранита Джаку. Хавбек пропустит игру из-за дисквалификации. У Испании потерь нет, главный тренер Луис Энрике может выставить оптимальный состав на игру.

Закроет программу очередного игрового дня встреча на "Альянц Арене" в Мюнхене, где сыграют сборные Бельгии и Италии.

Сборная Бельгии вышла в плей-офф с первого места, набрав 9 очков в группе B. Команда Роберто Мартинеса поочередно обыграла сборные России (3:0), Дании (2:1) и Финляндии (2:0). В 1/8 финала бельгийцы сломили сопротивление действующих чемпионов Европы – Португалии. Встреча прошла на стадионе "Ла-Картуха" в Севилье и завершилась минимальной победой Бельгии со счетом 1:0. Единственный мяч на 42-й забил Торган Азар.

Италия стала первой командой на турнире, обеспечившей себе выход в плей-офф. "Скуадра адзурра" показала 100%-ый результат в группе A, набрав максимально возможные 9 очков. В первых двух турах итальянцы с одинаковым счетом 3:0 разгромили сборные Швейцарии и Турции, а затем переиграли Уэльс (2:0) В 1/8 финала соперником итальянцев была команда Австрии. Основное время матча завершилось вничью 0:0, а в дополнительные 30 минут точные удары Федерико Кьезы и Маттео Пессины принесли итальянцам победу.

История противостояния Бельгии и Италии насчитывает 22 встречи. Итальянцы одержали 14 побед, бельгийцы – 4. Еще четыре матча завершились вничью.

Бельгия в предстоящем матче не сможет рассчитывать на защитника Тимоти Кастаня, получившего травму в матче с Россией. Также под вопросом участие главных звезд – Эдена Азара и Кевина де Брюйне. У итальянцев лазарет пуст. Защитник Алессандро Флоренци, травмировавшийся в матче первого тура с Турцией, возобновил тренировки.

Напомним, победитель противостояния Швейцария – Испания в полуфинале сыграет с победителем матча Бельгия – Италия. Встреча 1/2 финала пройдет на стадионе "Уэмбли" в Лондоне 6 июля.