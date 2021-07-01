Глава МИД Таджикистана обсудил с Блинкеном ситуацию в Афганистане

В четверг, 1 июля в Вашингтоне состоялась встреча госсекретаря США Энтони Блинкена и министра иностранных дел Таджикистана Сироджиддина Мухриддина. Об этом сообщили в пресс-службе Госдепартамента.

В ходе беседы стороны обсудили отношения между двумя странами, также ситуацию в Афганистане.

"Госсекретарь приветствовал восьмой раунд ежегодных двусторонних консультаций между США и Таджикистаном, состоявшийся сегодня в Госдепе. Госсекретарь подтвердил прочность и важность двусторонних отношений США и Таджикистана, а также выразил признательность главе МИД за его неизменное лидерство в вопросах региональной безопасности", - сказано в сообщении.

Кроме того, Блинкен заявил, что США стремятся к дальнейшему двустороннему сотрудничеству в деле продвижения прав и основных свобод человека, а также экономического развития. Он также подтвердил приверженность США безопасности, стабильности и территориальной целостности Таджикистана.

Помимо этого, главы внешнеполитических ведомств согласились с тем, что справедливое и устойчивое урегулирование в Афганистане будет способствовать экономическому росту и интеграции в регионе.

Напомним, ранее телеканал CNN сообщил со ссылкой на американскую разведку, что по мере наступления боевиков радикального движения "Талибан" (террористическая организация, запрещенная в России) по всему Афганистану не исключен переход власти в стране в руки боевиков. В конце июня стало известно, что талибы подошли к границам Таджикистана. В частности, об этом сообщили 28 июня в Государственном комитете национальной безопасности (ГКНБ) Таджикистана. Боевики напали на военнослужащих у границы и захватили три КПП, афганские солдаты отступили на таджикскую территорию.