В США отреагировали на наращивание Китаем ядерной программы

США призывают Китай принять практические меры по снижению ядерных рисков. Об этом заявил глава пресс-службы Госдепартамента США Нед Прайс, комментируя статью The Washington Post о начале строительства на севере Китая 119 шахтных пусковых установок для межконтинентальных баллистических ракет.

"Будет справедливо сказать, что эти данные, а также другие события указывают на то, что ядерный арсенал Китая будет расти быстрее и на более высоком уровне, чем ранее предполагалось", - цитирует его ТАСС.

Представитель Госдепа подчеркнул, что такое наращивание вызывает обеспокоенность и вопросы о намерениях Китая.

"С нашей точки зрения, это подчеркивает важность принятия практических мер по сокращению ядерных рисков, несмотря на то, что это [строительство] выглядит как попытка Китая ввести в заблуждение", - подытожил Нед Прайс.

Напомним ранее The Washington Post сообщило, что Китай начал строительство 119 пусковых шахт для межконтинентальных баллистических ракет у Юймэня в провинции Ганьсу. Издание ссылается на изученные исследователями в Калифорнии спутниковые снимки, на которых якобы видны строительные работы 119 идентичных конструкций, содержащих похожие элементы на те, которые существуют на уже имеющихся у КНР объектах для баллистических ракет с ядерными боеголовками.